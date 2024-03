Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung mit Verkehrsunfallflucht in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Ein vermeintlicher Streit im Straßenverkehr am Dienstag, 12. März 2024, in Horst hat für einen 32-jährigen Gelsenkirchener strafrechtliche Konsequenzen. Ein 26-jähriger Duisburger fuhr gemeinsam mit seinem 31-jährigen Beifahrer aus Essen in Richtung Gelsenkirchen Horst, als ihn ein zunächst unbekannter Fahrer, der 32-Jährige, während der Fahrt mit seinem Auto bedrängte, den Abstand unterschritt und ihm mehrfach Fernlicht zeigte. An der Kreuzung Schmalhorststraße/An der Rennbahn musste der Duisburger verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Das Fahrzeug hinter ihm hielt ebenfalls. Nach jetzigem Ermittlungsstand stieg der Gelsenkirchener anschließend aus seinem Auto aus, trat an das Fahrzeug des 26-Jährigen heran, öffnete seine Fahrertür und stritt sich zunächst verbal mit dem Duisburger. Schließlich griff ihn der 32-Jährige unvermittelt körperlich mit mehreren Schlägen an. Danach stieg der vermeintliche Angreifer zurück in sein Auto und fuhr in Richtung Horst davon, wobei sein Fahrzeug die geöffnete Beifahrertür des noch wartenden Autos des Duisburgers berührte und diese beschädigte. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der 32-Jährige identifiziert, angetroffen und befragt werden. Er steht im Verdacht, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen gestanden zu haben. Ihm wurden Blutproben entnommen und es wurden Strafverfahren eingeleitet.

