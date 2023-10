POL-NOM: Polizei stoppt Fahrt unter betäubungsmittel

Uslar (ots) - USLAR, (go), KREUZSTRASSE, (NÄHE PFARRBÜRO), Samstag, den 28.10.2023, zwischen 12:00 Uhr und 23:45 Uhr. Durch bislang unbekannte Täter wurde, mittels einer noch unbekannten Flüssigkeit, das Türschloss so verändert, das kein Schlüssel mehr in den Schließzylinder eingesteckt werden konnte. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

