POL-COE: Coesfeld, Lette, B474/Fahrschülerin mit Auto unterwegs

Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Unbekannte am Donnerstagvormittag (28.09.) in ein Wohnhaus in der Bauerschaft Stevern ein. Das Erdgeschoss durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Ein vorgefundener Tresor wurde versucht aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen 7 und 8.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

