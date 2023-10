POL-NOM: Autoreifen zerstochen

Northeim (ots) - 37154 Northeim/ OT Höckelheim, Torstraße, Samstag, 28.10.2023, 11.06 Uhr Am Samstagvormittag kam es in der "Torstraße" im Ortsteil Höckelheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 61-jährige Northeimerin befuhr mit ihrem Pkw die Torstraße in Richtung B241/ Northeimer Straße. Im weiteren Verlauf wollte sie die B241 überqueren, um geradeaus in Richtung "Am Hasselberg" ...

mehr