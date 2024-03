Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit Vollgas durch Gelsenkirchen - Polizei nimmt Autofahrer vorläufig fest

Gelsenkirchen (ots)

Ein Strafverfahren haben Polizeibeamte am frühen Montagmorgen, 11. März 2024, gegen einen 24-jährigen Autofahrer eingeleitet, dem die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Gelsenkirchen vorgeworfen wird. Beamte waren gegen 4.10 Uhr an der Kurt-Schumacher-Straße auf den 24-Jährigen in seinem Hyundai aufmerksam geworden, der nach dem Anfahren an einer grünen Ampel an der kreuzenden Grenzstraße sein Fahrzeug auf maximale Geschwindigkeit beschleunigte. Im Weiteren überfuhr er bei schlechten Sichtverhältnissen aufgrund regnerischen Wetters mehrere rote Ampeln, ignorierte das Blaulicht und Martinshorn der ihm folgenden Einsatzkräfte und flüchtete innerstädtisch über diverse Straßen. Stellenweise erreichte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern bei streckenweise nur erlaubten 30 Stundenkilometern. Erst auf der Kirchstraße in Bulmke-Hüllen stoppte der 24 Jahre alte Fahrer das Auto, nachdem es durch das Einsatzfahrzeug blockiert worden war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Mann, in dessen Wagen noch eine 20-jährige Beifahrerin gesessen hatte, keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und sich nur mittels Reisepasses ausweisen. Aus dem Fahrzeug schlug den Beamten zudem starker Cannabis-Geruch entgegen. Im Fahrzeuginneren fanden die Beamten mutmaßlich Betäubungsmittel sowie entsprechendes Zubehör. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus, einem freiwilligen Drogenvortest stimmte der Mann nicht zu. Im Polizeigewahrsam wurde ihm dann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Mann vorläufig festgenommen, da er über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt. Die Ermittlungen dauern an.

