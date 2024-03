Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwer verletzt: Streifenwagen erfasst 7-jährigen Jungen bei Einsatzfahrt

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 10. März 2024, ist um 17.35 Uhr ein sieben Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr zur Unfallzeit ein Funkstreifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn über die Turfstraße in Richtung Essen zu einem Einsatz. Auf Höhe der Einmündung der Straße An der Rennbahn erfasste das Fahrzeug den Gelsenkirchener, der dort eine Ampel überquerte. Rettungskräfte, die ebenfalls auf der gleichen Einsatzfahrt waren, kümmerten sich umgehend um das Kind. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort kam es zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme kamen Spezialisten der Polizei Düsseldorf nach Gelsenkirchen. Unter anderem stellten sie den Streifenwagen als Spurenträger sicher. Die an dem Unfall beteiligten Polizeibeamten blieben körperlich unverletzt, sind aber unmittelbar von einem Psychosozialen Unterstützungsteam betreut worden. Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie das Verfahren selbst bei der Polizei Krefeld geführt. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizeipräsidium Krefeld Pressestelle: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de https://krefeld.polizei.nrw/

