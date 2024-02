POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kleingartenanlage

Borken (ots) - Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in Borken-Weseke eingedrungen. Um in das Gebäude an der Hauptstraße zu gelangen, schlugen die Täter eine Terrassentür ein. Nähere Angaben zum Zeitpunkt der Tat sowie zu einer möglichen Beute liegen noch nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

