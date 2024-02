Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle

Greiz (ots)

Greiz. Am 22.02.2024 gegen 21:20 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 46-Jährigen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Greiz einer Personenkontrolle. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten zwei Cliptütchen mit jeweils Marihuhana und Crystal-Meth. Eine anschließende Nachschau in der Wohnung des Mannes erbrachte weitere Drogen in geringen Mengen. Hier lagerte der Mann Haschisch, Marihuana, Methamphetamin und XTC Tabletten. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell