Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Diebstahl scheiterte

Altenburg (ots)

Altenburg: Offenbar hatten es Diebe auf einen Pkw Ford Kuga abgesehen, welcher in der Mittelstraße in Altenburg abgestellt war. Wie gestern (22.02.2024) bekannt wurde, machten sich scheinbar Fahrzeugdiebe zwischen dem 20.02.2024 und dem 22.02.2024 an dem Pkw zu schaffen, indem an dem Türschloss der Fahrertür manipuliert wurde. Ein Eindringen oder gar Entwenden des Fahrzeuges gelang allerdings nicht. Die Kripo ermittelt nun dazu (Bezugsnummer 0048863/2024) . Ob ein Zusammenhang mit dem in Meuselwitz gestohlenen Audi A6 besteht (LPI Gera berichtete) wird geprüft. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465. (KR)

