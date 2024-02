Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Rohbau

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Straße "Am Hühnerbusch" kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag, 16:45 Uhr, und dem darauffolgenden Morgen, gegen 7:30 Uhr Zugang zu der Baustelle. Hier entwendeten sie neben mehreren Leitern auch verschiedene Baustellenutensilien. Wie die Täter in den Rohbau gelangten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell