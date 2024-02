Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gestreift und geflüchtet

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 23-jährige Frau kam am Donnerstagmittag um 15:15 Uhr an ihren geparkten Renault Clio zurück und stellte an der linken Seite einen frischen Streifschaden fest. Sie hatte ihren Pkw morgens gegen 06:45 Uhr in der Hauptstraße abgestellt. Vermutlich streifte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den Kleinwagen. Anschließend hat sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 melden. |pet

