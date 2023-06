Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel

Moers

Neukirchen-Vluyn - Einbruch und Einbruchsversuche

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Wesel (ots)

In Wesel nutzten am Freitagnachmittag Einbrecher die Abwesenheit der Wohnungsinhaber, um in ein Reihenhaus an der Alten Delogstraße einzudringen.

Die Besitzer hatten ihr Haus gegen 15.00 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr gegen 23.30 Uhr stellten sie fest, dass sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt worden waren.

Augenscheinlich war es den Tätern gelungen, eine Terrassentür, die zum rückwärtig gelegenen Garten liegt, aufzuhebeln und so in das Haus zu kommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, stahlen sie Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0281/107-0.

Den Einbruch nimmt die Polizei zum Anlass, noch mal auf ihre Beratungsmöglichkeiten zum Thema Einbruchsschutz hinzuweisen.

Bei einem gut gesicherten Haus oder einer Wohnung endet für Einbrecher ihr Vorhaben oftmals im Versuch, wie Beispiele aus Moers und Neukirchen-Vluyn an diesem Wochenende zeigten. Hier hatten Unbekannte eine Haustür an der Leipziger Straße versucht aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Im Ortsteil Niep in Neukirchen-Vluyn war es eine Terrassentür, die Hebelmarken aufwies. Auch hier gelang es den Tätern nicht, einzudringen.

Unser Rat:

Riegel vor!

Nutzen Sie die kostenlose Beratungsmöglichkeit der Kripo! Sichern Sie Ihre eigenen vier Wände und schieben Sie den Ganoven einen "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0281 / 107- 4420 melden. Die Informationen sind im Internet unter http://www.riegelvor.nrw.de hinterlegt.

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell