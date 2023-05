Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Post im Mönchpark verteilt - Zeugen gesucht

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Irgendwann gestern in den Abendstunden bzw. in der zurückliegenden Nacht zerstörten Unbekannte eine Postschließfachanlage vor einem Einkaufsmarkt in der Weimarer Straße. Der oder die Täter entnahmen aus dem Schrank diverse Briefsendungen und verteilten diese anschließend größtenteils im naheliegenden Mönchpark. Der entstandene Sachschaden an der Schließfachanlage ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Polizei in Gotha bittet um Zeugenhinweise zum Geschehen und nimmt diese unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0123197/2023 entgegen. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell