POL-PPWP: Von Pkw angefahren

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Bremerstraße zu einem Einbruchversuch. Unbekannte Täter machten sich daran die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln - ohne Erfolg. Der an der Tür entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

mehr