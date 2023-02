Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Renitenter Ladendieb

Soest (ots)

Gegen 20 Uhr kam es am gestrigen Dienstag zu einem räuberischen Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Straße "Am Bahnhof". Ein Ladendetektiv wurde auf einen Mann aufmerksam, der mehrere Getränkedosen in seine Jackentasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Der Detektiv sprach den Mann auf den Diebstahl an, woraufhin es unvermittelt zu einem Handgemenge kam. Der Sicherheitsdienst kam hinzu und konnte den renitenten 33-jährigen in Soest lebenden Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Getränke wurde wieder ausgehändigt und der alkoholisierte 33-Jährige in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell