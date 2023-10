POL-PDLD: Lingenfeld - Fensterscheibe an Linienbus zerstört

Pleisweiler-Oberhofen/Silz (ots) - Am gestrigen Tag, den 17.10.2023 zwischen 10:00 und 14:00 Uhr, wurden mehrere Verkehrskontrollen hinsichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Pleisweiler- Oberhofen am dortigen Kindergarten sowie in Silz in Höhe des Kinderdorfes durchgeführt. Hierbei mussten in Pleisweiler-Oberhofen 10 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Die Höchstgeschwindigkeit lag hierbei bei 54km/h. In ...

mehr