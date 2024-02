LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera. Unbekannte Täter brachten in der Zeit vom 21.02.- 22.02.2024 an einem Aufsteller vor einem Büro am Kornmarkt einen Aufkleber an, welcher sich gegen die politische Ausrichtung einer Partei richtete. Die Kripo Gera ermittelt hierzu und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0048425/2024 nach Zeugen. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

mehr