POL-NI: Stadthagen - Wem gehört dieses auffällige Fahrrad?

Obernkirchen (ots) - [mue] Am Samstag, den 04.11.2023 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall in Obernkirchen. Ein 59-jähriger Rintelner führte Arbeiten auf einem Arbeitsgerüst an einem Haus durch. Der Mann stand dabei auf der obersten Fläche des Gerüsts, als er aus noch ungeklärter Ursache rund 7 m in die Tiefe stürzte. Der Mann war vor Ort nicht mehr ansprechbar und erlitt schwere Verletzungen. Der ...

mehr