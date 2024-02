Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebstahl eines Wohnmobils. Zeugenaufruf.

Moers (ots)

Am Dienstag, 13.02.2024, in der Zeit von 06.00 - 08.00 Uhr, kam es auf der Orsoyer Allee in Moers-Eick zum Diebstahl eines Wohnmobils.

Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein "Pössl", Baujahr 2020, mit Fiat-Basis. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatte das Wohnmobil das amtliche Kennzeichen MO-JB7777 montiert.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Wohnmobils machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd, Tel.: 02841-171-0.

Referenz: 240213-1823

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell