POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.09.2023

++Verkehrsunfallfluchten (3)++Eigentümer von Pedelec gesucht (Fotos)++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit verletzter Person++Diebstahl eines Minibaggers++Diebstahl aus Fahrradtasche++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 18.09.2023 kam es in der Zeit von 09:20 Uhr bis 11:20 Uhr auf einem Parkplatz an der Augustenstraße zu einem Unfall, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten weißen Pkw Audi beschädigte. Das Fahrzeug wurde im Bereich des Hecks in Höhe der Kennzeichenhalterung zerkratzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu informieren.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 18.09.2023 kam es in der Zeit von 15:35 Uhr bis 17:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Nüttermoorer Straße zu einem Unfall mit anschließender Flucht. Dort stieß ein unbekannter Fahrzeugführer bei einem Parkmanöver einen schwarzen VW Golf an der hinteren Fahrzeugtür auf der Fahrerseite. Dabei hinterließ der Verursacher einen nicht unerheblichen Schaden an dem Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Unfall wurde der Moormerländer Polizei zu Protokoll gegeben. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich auf der Dienststelle zu melden.

Leer/ BAB 31 - Verkehrsunfallflucht

Am 18.09.2023 kam es um 14:18 Uhr auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop im einem Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Leer West zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Mann aus dem Ammerland befuhr die genannte Strecke und hatte die Absicht vor der Fahrbahnverengung der Baustelle vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln. Als er sich in die Fahrzeugschlange im üblichen Reißverschlussverfahren einordnen wollte, beschleunigte eine auf dem Hauptfahrstreifen befindliche Verkehrsteilnehmerin ihr Fahrzeug und führte eine seitliche Kollision herbei. Trotz der Versuche des 57-jährigen Mannes, die Verursacherin, die in einem roten Opel mit niederländischem Kennzeichen unterwegs, auf sich aufmerksam zu machen, setzte die Frau ihre Fahrt unbeirrt fort. Die Autobahnpolizei hat eine Nahbereichsfahndung durchgeführt und bittet Zeugen des Herganges, die Dienststelle zu kontaktieren.

Autobahnpolizei Leer- Eigentümer von Pedelec gesucht (Fotos)

In der letzten Woche wurden die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei zu einem Rastplatz am Neudorfer Moor in Uplengen gebeten, da dort durch einen Passanten ein unverschlossenes Pedelec der Marke Raleigh aufgefunden wurde. Bislang sind die Bemühungen der Einsatzkräfte den oder die BesitzerIn zu finden, nicht erfolgreich verlaufen. Den ursprünglichen Händler scheint es nicht mehr zu geben. Daher werden Bilder des Damenfahrrades veröffentlicht, um den oder die rechtmäßige EigentümerIn zu ermitteln. Ein Nachweis des rechtmäßigen Eigentumes muss natürlich erbracht werden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Leer.

Weener - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit verletzter Person

Völlig uneinsichtig zeigte sich am 18.09.2023 ein männlicher Verkehrsteilnehmer, welcher die Absperrungen an der derzeitigen Baustelle auf der Bundesstraße 436 im Bereich Möhlenwarf nicht akzeptieren wollte. Nachdem er bereits um 11:00 Uhr von Bunde aus kommend durch die abgesperrte Baustelle fahren wollte, wiesen ihn die dort tätigen Arbeitskräfte auf die ausgeschilderte Umleitung hin. Das hinderte den Mann nicht daran, einige Zeit später zu versuchen, die Durchfahrt über die "Alte Bahnhofstraße" aus zu überqueren. Auch dort wurde der Mann erneut von den Arbeitskräften angesprochen. Wieder gab der Mann völlig uneinsichtiges Verhalten preis und drängelte sich an den Absperrbaken vorbei auf den dortigen Radweg. Dort fuhr er dann entgegengesetzt der Fahrtrichtung weiter und auf einen 19-jährigen Mitarbeiter der Straßenbaufirma zu, welchen er dann auch streifte und am Knie verletzte. Die übrigen Arbeitskräfte versuchten noch den Mann mit seinem Fahrzeug aufzuhalten, jedoch setzte er den Pkw auch gegen die übrigen Mitarbeiter vor Ort ein und drängte diese mit dem Fahrzeug beiseite. Anschließend flüchtete der Mann wieder in Richtung Bunde. Die Polizei in Weener hat den Sachverhalt aufgenommen und in den ersten Ermittlungen bereits Erkenntnisse auf den Verursacher erlangt. Dieser wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Filsum/BAB 28 - Minibagger entwendet

In der Zeit vom 16:09.23, 13:00 Uhr bis zum 18.09.2023, 07:00 Uhr kam es an einer Baustelle für eine Wildschutzzaun-Erneuerung an der BAB 28 Fahrtrichtung Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Leer-Ost und Filsum zu dem Diebstahl eines Minibaggers. Das Fahrzeug wurde dann im Bereich Cloppenburg wieder aufgefunden. Die Polizei in Moormerland hat zusammen mit der Polizei in Garrel die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der tatbetroffenen Zeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, diese an die Polizei in Moormerland mitzuteilen.

Weener - Diebstahl aus Fahrradtasche

Am 18.09.2023 kam es gegen 15:05 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Fahrradtasche, die sich an einem abgestellten Fahrrad vor einem Supermarkt an der Straße "Neue Feldstraße" befand. Der 48-jährige Geschädigte aus dem Rheiderland stellte die Gegenstände nur für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt ab, was einem unbekannten Täter oder einer Täterin bereits ausreichte, um die in der Tasche befindliche Geldbörse zu entwenden. Zudem wurde ein Mobiltelefon entwendet. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei Weener hat den Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Wertsachen nicht aus den Augen gelassen werden sollten, auch wenn dies nur über eine geringe Zeitspanne erfolgt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

