Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugenaufruf nach Unfall zwischen Fahrradfahrenden++Mögliche Zeugen nach Diebstahl gesucht++Unfallflucht++Verkehrsunfall mit Trunkenheit++Unfallflucht auf der Autobahn++

Emden - Zeugenaufruf nach Unfall zwischen Fahrradfahrenden Bereits am 07.09.2023 kam es gegen 07:45 Uhr in den Wallanlagen in Höhe einer dortigen Pizzeria zu einem Unfall zwischen Radfahrenden. Eine 26-jährige Frau war mit ihrem Pedelec in Richtung Neutorstraße unterwegs, als ihr eine Gruppe junger Radfahrer entgegenkam. Eine weibliche Person aus der Gruppe streifte die Frau aus Emden, so dass diese dabei zu Fall kam und sich verletzte. Die Verursacherin fuhr zusammen mit der Personengruppe weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Eine Helferin vor Ort kümmerte sich um die Verunfallte, konnte jedoch keine Angaben zu dem Hergang machen. Auch die Befragung weiterer Personen Im Nahbereich ergab keine Zeugenaussagen. Sollten möglicherweise noch weitere Personen zur Unfallzeit zugegen gewesen sein, die Angaben zu dem Unfall machen könnten, werden diese gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Borkum - Zeugen nach Diebstahl gesucht.

Online wurde bei der Polizei Borkum angezeigt, dass es bereits am 10.09.2023 gegen 17:00 Uhr zu dem Diebstahl eines Rucksacks kam. Die Geschädigte, eine 57-jährige Frau aus Düsseldorf, stellte Rucksack am Nordstrand an der Wasserkante ab und ging dann zum Schwimmen. Als sie zurückkehrte, war der schwarze Rucksack der Marke Bugatti entwendet worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Borkum zu kontaktieren.

Borkum - Unfallflucht

Am 17.09.2023 kam es auf der Insel Borkum in der Hindenburgstraße zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrer eines Lieferwagens war in Fahrtrichtung Barbaraweg unterwegs, als er aus unbekannten Gründen seine Fahrspur nach rechts verließ und dabei mit dem rechten Außenspiegel einen 14-jährigen Fußgänger an der linken Körperseite streifte. Der Spiegel klappte bei dem Aufprall mit einem Knall ein. Der Fahrer des Lieferwagens zog dann mit dem Fahrzeug wieder nach links und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 14-jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Die Polizei Borkum hat den Vorfall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzten.

Leer/BAB31 - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 17.09.2023 kam es gegen 17:10 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop zu einer Rückstaubildung vor dem Emstunnel. In Höhe der Anschlussstelle Leer/West kam es daher zu einem Auffahrunfall, als der 42-jähriger Fahrer eines Pkw auf das Fahrzeug eines 44-jährigen Verkehrsteilnehmers auffuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei wurde festgestellt, dass der 42-jährige Verursacher sein Fahrzeug unter dem Einfluss von 1,51 Promille geführt hatte. Daher wurde neben der Unfallanzeige auch noch ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer/BAB 31 - Unfallflucht auf der Autobahn Am 15.09.2023 kam es gegen 23:20 Uhr auf der BAB 31 im Bereich zwischen Leer-Nord und Leer-West zu einer Verkehrsunfallflucht, als der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger eine Warnbake überfährt. Diese zerbrach durch die Kollision und fiel auf den Fahrstreifen. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell