Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Betrunkenen Radfahrer nach Unfallflucht gestellt ++ Briefkästen beschädigt ++

Leer - Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Zeugen gesucht!

Leer - Gegen 18.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer gemeldeten Schlägerei zwischen insgesamt rund 20 Jugendlichen in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße entsandt. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, hatte sich eine mögliche Tätergruppierung bereits entfernt. Am Tatort konnten drei 16-jährige Opfer der Tat angetroffen werden. Im Zuge einer Fahndung nach den flüchtigen Tätern konnten zwei 16-jährige Täter im Nahbereich angetroffen und zunächst der Dienststelle zugeführt werden. Von dort aus wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die genauen Hintergründe und Umstände der Tat sind, ebenso wie die mögliche Beteiligung weiterer Personen, derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Außenspiegel eines in der Annenstraße geparkten Pkw Ford beim Vorbeifahren an diesem. Die Tatzeit kann hierbei auf Freitagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr bestimmt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Westoverledingen - Betrunkenen Radfahrer nach Unfallflucht gestellt

Westoverledingen - Gegen 01.00 Uhr fuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Pedelecs entlang der Ihrener Straße und kollidierte mit einem auf einem Grundstück geparkten Pkw. Der 30-Jährige stürzte, rappelte sich auf und fuhr ungehindert weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser wird insgesamt auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Der Geschädigte verfolgte den 30-Jährigen gemeinsam mit Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass dieser unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Rad untersagt. Er wird sich nun u.a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten müssen.

Emden - Briefkästen beschädigt

Emden - Am Samstagmorgen randalierten zwei männliche Personen in der Bollwerkstraße und beschädigten diverse Briefkästen. Die 18- und 26-jährigen Emder konnten von Polizeibeamten am Tatort angetroffen werden. Nach der Feststellung der Identität wurden sie vor Ort entlassen. Zeugen oder Hinweisgeber mögen sich mit der Polizei Emden in Verbindung setzen.

