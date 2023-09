Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall aufgrund von Gesundheitsproblemen++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++Gefährdung des Straßenverkehrs++Diebstahl++Hinweis auf eine Meldung der Polizei CLP/VEC für den Bereich Friesoythe++

Leer - Verkehrsunfall aufgrund von Gesundheitsproblemen

Am 14.09.2023 kam es gegen 15:35 Uhr auf der Straße "Am Dock" zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug. Ein 82-jährige Frau aus Ostrhauderfehn war in Fahrtrichtung Sägemühlenstraße unterwegs, als sie aufgrund eines gesundheitlichen Problems in Höhe der Skateranlage nach links von der Fahrbahn kam und dort mit den Wegsperrungen kollidierte. Die Frau wurde durch den Aufprall nicht weiter verletzt, wurde aber bezüglich der körperlichen Probleme rettungsmedizinisch versorgt. An dem mitgeführten Pkw und an den Wegsperren entstand Sachschaden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 14.09.2023 kam es auf der Eisinghauser Straße gegen 16:28 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Frau aus Leer befuhr mit einem Motorrad die Eisinghauser Straße in Fahrtrichtung Heisfelder Straße, als ein 75-jähriger Mann mit einem Pedelec unvermittelt von einer Grundstückszufahrt auf die Straße fuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten. Die 57-jährige, die im Rahmen einer Fahrschulstunde unterwegs war, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 75-jährige Mann wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei Leer hat eine spezialisierte Unfallaufnahme durchgeführt. Für die polizeilichen Tätigkeiten vor Ort wurde die Eisinghauser Straße bis ca. 18:30 Uhr gesperrt.

Emden - Gefährdung des Straßenverkehrs

Was als Verkehrskontrolle geplant war, endete dann für einen 20-jährigen Emder in einem ordentlichen Strafverfahren. Am Donnerstagabend hatten Kräfte der Emder Polizei die Absicht, gegen 22:15 Uhr den Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Boltentorstraße zu kontrollieren. Die Einsatzkräfte hatten festgestellt, dass an dem Fahrzeug Beleuchtungseinrichtungen defekt waren. Jedoch war eine sofortige Kontrolle des Fahrzeuges zuerst nicht möglich, da der Fahrer sich schnell entfernte. Kurz darauf konnten die Polizeikräfte das Fahrzeug in der Cirksenastraße wieder antreffen und diesem folgen. Dem Fahrer des Leichtkraftrades wurden dann im Bereich der Fletumer Straße/Schwabenstraßen Anhaltezeichen gegeben, woraufhin er zuerst am Straßenrand anhielt. Als die Einsatzkräfte ihn befragen wollten, gab der 20-jährige Gas und flüchtete in hohem Tempo, ohne auf die Verkehrsführungen zu achten, über die Hansastraße in Richtung "Am Tonnenhof" und dann weiter in Richtung der Petkumer Straße. Dort fuhr er dann über einen Fußweg in das Viertel Herrentor. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte er zeitnah von den Einsatzkräften aufgegriffen werden. Sein unversichertes Leichtkraftrad hatte er kurz zuvor im direkten Nahbereich abgestellt. Neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, muss er sich nun auch noch aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise bezüglich einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Da er zudem ohne Führerschein, dafür aber mit Betäubungsmitteln unterwegs war, muss er sich noch weiter strafrechtlich verantworten.

Jemgum/OT Ditzum - Diebstahl

Der Polizei in Jemgum wurde zur Anzeige gebracht, dass unbekannte Täter von einem Grundstück in der Pogumer Straße großen Mengen Obst in Form von Äpfeln und Birnen entwendet haben. Als Tatzeitraum konnte die geschädigte Eigentümerin der Früchte den 24.08.2023 bin zum 14.09.2023 benennen. Nach ersten Schätzungen wurde ca. ein Zentner Obst von dem Grundstück unberechtigt entnommen. Die Polizei Jemgum bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Naturprodukte geben können, Kontakt mit der Dienststelle aufzunehmen.

Hinweis auf eine Meldung der Polizei CLP/VEC für den Bereich Friesoythe

Wir bitten darum, die Meldung der PI CLP/VEC bezüglich des Auffindens von Diebesgut in Friesoythe zu beachten. Es ist möglich, dass es bezüglich der Diebstahlstaten Verbindungen in den ostfriesischen Raum gibt. Die kompletten Meldungen der dortigen Pressestelle finden Sie unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5598374 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5603808

