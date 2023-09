Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Exhibitionistische Handlung ++ räuberische Erpressung ++ versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Sonntag stellten Beamte im Emder Stadtgebiet zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss fest. Zunächst wurde am Samstagabend gegen 20:00 Uhr in der Neutorstraße bei einem 32-jährigen Emder Autofahrer während der Kontrolle starker Alkoholgeruch und ein schwankender Gang festgestellt, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Im weiteren Verlaufe des Abends wurde in der Saarbrücker Straße gegen 01:00 Uhr ein 18-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Bei dem Emder wurde ein Atemalkoholwert von 0,44 Promille festgestellt. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungs-verfahren eingeleitet.

Emden - Exhibitionistische Handlung

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr hat sich im Emder Stadtzentrum ein 51-jähriger Mann vor einer weiblichen Person, die gerade mit ihrem Fahrrad an dem Mann vorbeifahren wollte, entblößt und sie zum Anhalten aufgefordert. Die Frau konnte sich entfernen und die Polizei informieren. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnten die Beamten den Täter noch am Tatort stellen. Zeugen oder weitere Opfer werden gebeten, sich bitte mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - räuberische Erpressung

Am 16.09.2023 gegen 22 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann aus Lathen im Ostersteg in Leer Opfer einer räuberischen Erpressung. Der Mann wurde durch 10-15-köpfige, männliche Personengruppe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Anschließend flüchtete die Gruppe mit der Beute in Richtung Mühlenstraße. Die Personen sollen zirka 18 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

In der Nacht vom 16.09. auf den 17.09. ist es zu einem versuchten Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Ringstraße gekommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Nortmoor - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 16.09.2023 um 13:50 Uhr kontrollierten Beamte in der Gewerbestraße einen 27-jährigen Pkw-Führer. Ein durchgeführter Vortest lieferte den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell