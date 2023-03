Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kofferraum voll mit Droge Khat von Bundespolizei beschlagnahmt

Aachen (ots)

Die vor allem in Ostafrika populäre Droge Khat wird von den Konsumenten gekaut. Khat enthält Cathinon, dieser Wirkstoff führt zu Euphorie und Hemmungslosigkeit. Später folgt dann eine depressive Phase. Besitz und Erwerb sind in Deutschland strafbar. Am 01.03.2024 um 01:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei Aachen am Grenzübergang Köpfchen ein Fahrzeug. Die beiden Insassen sind männlich, 27 und 41 Jahre alt. Der jüngere Beifahrer besitzt die kamerunische Staatsangehörigkeit. Der ältere Fahrer ist deutscher Staatsangehöriger. Da die Rücksitzbank des Fahrzeuges umgeklappt ist, fallen den Bundespolizisten 5 große Taschen auf. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stellt sich als Inhalt die Kaudroge Khat heraus. Insgesamt mehr als 90 Kilo werden vor Ort beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an

