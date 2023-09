Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Wichtige Meldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.09.2023

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

++Wichtiger Hinweis auf möglicherweise verlorene Substitutionsmedikamente (bei Einnahme Lebensgefahr)++

Leer / Westoverledingen - Wichtiger Hinweis auf möglicherweise verlorene Substitutionsmedikamente (bei Einnahme Lebensgefahr) - Verpackung siehe Foto

Dem zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Leer/Emden wurde aktuell bekannt, dass es nach bisherigem Ermittlungsstand bereits in der letzten Woche zu dem Verlust von 5 Ampullen von Substitutionsmedikamenten (Levomethadon) durch eine berechtigte Person gekommen war. Eine in Behandlung befindliche Frau aus dem Raum Westoverledingen bekam die Medikamente ausgehändigt, welche dann im Bereich zwischen dem Bahnhof in Leer und der Ortsmitte WOL-Ihrhove auf bisher unbekannte Weise in Verlust gerieten. Möglicherweise genutzte öffentliche Verkehrsmittel wurden bereits mit negativem Ergebnis abgesucht. Die Polizei weist daraufhin, dass das verlorene Medikament Levomethadon bei nicht berechtigten und eingestellten Personen tödlich wirken kann und warnt mögliche Finder daher dringend vor einem möglichen Konsumversuch. Daher werden Personen, die dieses Medikament auffinden gebeten, es bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle, gerne auch anonym, abzugeben.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491- 976900

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell