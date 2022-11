LPI-G: Festnahme nach Schlägerei

Greiz (ots) - Am Freitagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Hohenölsen an der Kreuzung - B92 - L1083. Eine 80-jährige Frau war mit ihrem Pkw Peugeot aus Richtung Hohenleuben kommend auf der L1083 in Richtung Hohenölsen gefahren. An der Kreuzung zur B92 wollte sie nach rechts auf die Bundesstraße 92 in Richtung Greiz abbiegen. Hierbei übersah ...

mehr