LPI-G: Sportwagenfahrer ohne Führerschein

Greiz (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag gegen 01:00 Uhr wurde in der Untergrochlitzer Str. in Greiz ein Pkw Audi durch die Polizei gestoppt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 49-jährige Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der Audifahrer mit muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

