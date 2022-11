LPI-G: 50-jähriger mit Crystal Meth am Steuer

Gera (ots) - Sonntagmorgen haben unbekannte Täter zwei Pkw in Gera im Bereich des Biermannplatzes auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Beide Fahrzeuge waren ältern Baujahres und wurden durch den Brand vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Tel.: 0365-8290 entgegengenommen. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

