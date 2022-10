Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Iserlohn (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es, gegen 05:00 Uhr, in der Karlstraße zu einem versuchten Raub. Eine vierköpfige Gruppe war dort fußläufig unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte beleidigte einen 19-Jährigen aus der Gruppe unvermittelt und zog ein Messer hervor. Er forderte den 19-Jährigen unter Vorhalt des Messers auf, ihm sein Geld zu übergeben. Der 19-Jährige flüchtete sich mit seinen Begleitern in ihr an der Tatörtlichkeit stehendes Auto. Die Gruppe fuhr anschließend los. Der unbekannte Tatverdächtige folgte ihnen in einem älteren Mercedes. An einer Ampel am Konrad-Adenauer-Ring stieg der Täter aus seinem Fahrzeug und klopfte an das Fenster des Autos der vierköpfigen Gruppe. Der Räuber ließ ab, nachdem der Geschädigte und seine Begleiter weiter fuhren. Der Tatverdächtige wird als ca. 1.90m groß und dicklich beschrieben. Er trug schwarze, nach hinten gegelte Haare, einen schwarzen Dreitagebart und war komplett dunkel gekleidet. Zudem trug er weiße Schuhe mit rotem "Nike"-Zeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 bei der Polizeiwache in Iserlohn zu melden. (schl)

