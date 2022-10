Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller in Brand gesteckt/Messing aus Kellerraum entwendet/Schmuck bei Einbruch entwendet

Iserlohn (ots)

Unbekannte setzten am Freitagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, einen Motorroller in der Wiemer in Brand. Durch die Feuerwehr Iserlohn konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Der Roller wurde durch das Feuer komplett zerstört. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Ermittlungen werden bei der Polizei wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung geführt. (schl)

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße wurden bereits in der Nacht von Donnerstag Auf Freitag mehrere Gegenstände aus Messing entwendet, darunter Bilder Aschenbecher und eine Tasche mit Messingteilen. Die Täter brachen dazu das Vorhängeschloss zum Kellerraum auf. Hinweise auf Tatverdächtige liegen nicht vor. Die Beute hat einen Gesamtwert im niedrigen dreistelligen Bereich. (schl)

Über ein eingeschlagenes Fenster stiegen Unbekannte zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr und Samstagnacht, 00:20 Uhr in ein Einfamilienhaus Vor dem Hopey in Letmathe ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Schmuckstücke entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise könnten unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell