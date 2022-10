Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Bäckerei/Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet/Fahrrad bei Kellereinbruch entwendet

Lüdenscheid (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagmorgen, 11:20 Uhr und Montagmorgen, 04:30 Uhr eine Tür einer Bäckerei in einem Discounter in der Straße Vogelberger Weg aufzuhebeln. Die Täter scheiterten allerdings mit ihrem Vorhaben und gelangten nicht ins Innere. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. (schl)

Unweit des Discounters schlugen Unbekannte zudem im Vogelberger Weg in der Nacht von Sonntag auf Montag die Heckscheibe eines parkenden Renault Traffics ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie diverse Werkzeuge. (schl)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten es Unbekannte ebenfalls auf Werkzeuge abgesehen, die in einem an der Kaiserallee parkenden Fiat Doblo gelagert waren. Die Täter schlugen die Heckscheibe ein und erlangten so Zugriff auf die Gegenstände. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl)

Zwischen Samstagmorgen, 05:00 Uhr und Samstagnachmittag, 13:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zwei Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Wehberger Straße, indem sie die Vorhängeschlösser aufbrachen. Die Täter entwendeten ein schwarzes Mountainbike. Ob weitere Gegenstände erbeutet wurden, steht derzeit nicht fest. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell