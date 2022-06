Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Bockhorn - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 21.06.22, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße und in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Langen Straße in Bockhorn ein. Zum Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

