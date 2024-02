Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Gemeinschaftliche Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Raubüberfälle mit Einsatz von Messer durch Jugendliche - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 10.02.2024, begingen zwei jugendliche Täter gleich zwei Raubüberfälle.

Zunächst war am Berliner - Tor - Platz ein Pärchen, eine 17- jährige Frau und ein 18- jähriger Mann aus Hamminkeln, gegen kurz nach ein Uhr nachts von einer Gruppe von vier Jugendlichen angesprochen worden. Unter dem Vorwand nach einer Zigarette und einem Feuerzeug zu fragen, war dem 18- Jährigen von einem Jugendlichen aus der Gruppe heraus unvermittelt von hinten ein Messer an den Hals gehalten worden. Ein anderer aus der Gruppe forderte dann das Pärchen auf, ihre Wertsachen herauszugeben. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und ein paar Zigaretten und entfernten sich dann in Richtung des Weseler Bahnhofs.

Die Hamminkelner blieben unverletzt und erstatteten wenig später von zu Hause aus eine Anzeige.

Gegen 01:10 Uhr fielen zwei Jugendliche erneut an der Straße Windsteege auf. Dort sprachen die Täter einen 32- jährigen Mann aus Wesel an, einer der Täter hielt ihm ein Messer vor und forderte den Weseler auf, ihm sein Bargeld auszuhändigen.

Der zweite Täter soll einen Teleskopschlagstock mitgeführt und dem Weseler vorgezeigt haben.

Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten in Richtung Brandstraße.

Einer der Tatverdächtigen sowie eine weitere männliche Person konnten durch eingeleitete Fahndungsmaßnahmen an der Ritterstraße/ Kornmarkt angetroffen werden. Beide flüchteten zunächst, konnten im weiteren Verlauf aber an der Stadtbücherei festgenommen werden. Das bei der Tatausführung genutzte Messer konnte in einem Blumenkübel aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 17- Jährigen aus Wesel. Gegen ihn erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Jugendlichen noch weitere Taten begangen haben. Die Polizei bittet jene, die ebenfalls Opfer geworden sind, sich bei einer beliebigen Polizeiwache zur Anzeigenerstattung zu melden. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den anderen Tätern machen können. Diese werden jeweils als männlich, ca. 16-18 Jahre alt, einer bekleidet mit einem weißen T-Shirt, beschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281- 107 0 entgegen.

/cd (Ref. 240210-0306/ 240210-0202)

