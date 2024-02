POL-WES: Wesel - Ingewahrsamnahme nach Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Polizeibeamte

Moers (ots) - In der Zeit von Sonntag, den 11.02.2024, 22 Uhr, auf Montag, den 12.02.2024, 9 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Kiosk an der Homberger Straße und stahlen daraus Tabakwaren. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der ...

mehr