POL-WES: Hamminkeln - Einbruch in Tankstelle. Zeugen gesucht.

Hamminkeln (ots) - In der Nacht zu Donnerstag konnten drei Männer nach dem Diebstahl mehrerer Fahrräder in Merhoog festgenommen werden. Eine Zeugin verständigte gegen 00.45 Uhr am Donnerstagmorgen die Polizei, weil sie an der Haltestelle Pollmann auf der Bahnhofstraße drei Männer beobachtete, die die Schlösser an mehreren Fahrrädern aufbrachen. Eingesetzte ...

