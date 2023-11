POL-WES: Dinslaken - Eine Person durch Rauchentwicklung verletzt.

Wesel (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen, 28.11.2023, um 03.00 Uhr, brachen drei unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Raiffeisenstraße in Hamminkeln ein. Ein schwarzer Audi fuhr um 03.00 Uhr vor die Filiale, drei Täter stiegen aus und hebelten eine Tür der Filiale auf. Im Inneren hatten es die Täter auf die Tabakwaren im Kassenbereich abgesehen. ...

