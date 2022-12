LPI-J: Öl in Rohbau

Apolda (ots) - Am gestrigen Montag, gegen 17:15 Uhr als eine 45-jährige mit ihrem Skoda in der Bahnhofstraße in Apolda einparken wollte, kam es beim Rangieren zur minimalen Berührung mit einem vor ihr parkenden Kia. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand augenscheinlich kein Schaden. Bei dem Kia wurde durch die Berührung die Rückfahrkamera leicht nach oben verschoben. Da der Eigentümer des Kia nicht vor Ort war, informierte die 45-Jährige die Polizeiinspektion ...

mehr