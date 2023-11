Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - 4 Unbekannte brechen in Supermarkt ein und erbeuten Tabakwaren.

Wesel (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 28.11.2023, um 03.00 Uhr, brachen drei unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Raiffeisenstraße in Hamminkeln ein.

Ein schwarzer Audi fuhr um 03.00 Uhr vor die Filiale, drei Täter stiegen aus und hebelten eine Tür der Filiale auf. Im Inneren hatten es die Täter auf die Tabakwaren im Kassenbereich abgesehen. Bereits um 03.05 Uhr flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Menge und Wert der Beute sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Diese erschien noch am Tatort und übernahm die Spurensicherung.

Weiterhin werden Zeugen und Hinweisgeber gesucht, die weitere Angaben zur Tat oder zum Fluchtfahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Rufnummer 0281-107-0.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- 2x männlich & 1x weiblich. - Alle trugen gelbe Handschuhe. - Alle mit Jacken, Kapuzen über den Kopf gezogen (blau, braun & schwarz). - Auf dem Tankdeckel des Audi befindet sich ein Aufkleber.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell