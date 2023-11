Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfallflucht: 73-jähriger Fußgänger beim Ausparken schwer verletzt. Zeugen gesucht.

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag, 27.11.2023, ereignete sich auf der Parkstraße in Höhe der Hausnummer 26 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein 73-jähriger Kamp-Lintforter schwer verletzt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Der 73-Jährige war gegen 20.10 Uhr zu Fuß auf der Parkstraße in Richtung Ferdinantenstraße unterwegs. Hier ging der 73-Jährige an den Parkplätzen eines Lebensmittelgeschäftes vorbei. Eine bislang unbekannte Frau stieg im Beisein des 73-Jährigen in ihren weißen Renault Twingo und fuhr sofort zügig rückwärts, während der Mann noch hinter ihrem Fahrzeug stand. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam, als er den Aufprall und die Schreie des 73-Jährigen hörte.

Der weiße Renault Twingo entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle in Richtung Ferdinantenstraße. An dem Fahrzeug waren zum Unfallzeitpunkt keine Kennzeichen angebracht.

Ein Rettungswagen brachte den 73-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus, wo dieser stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit dem Polizeiwache West (Kamp-Lintfort) unter der Rufnummer 02842-934-0 in Verbindung zu setzen.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell