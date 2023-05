POL-VK: Verkehrsunfallflucht auf dem Saarleinpfad

Großrosseln (ots) - Am 15.05.2023, um 00:02 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Völklingen ein auf dem Dach liegender Pkw in Großrosseln in der Bahnhofstraße gemeldet. Von den Einsatzkräften konnte vor Ort ein VW Polo festgestellt werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer hatte sich bereits fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle, in Richtung Frankreich entfernt. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Großrosseln, von der Ludweilerstraße ...

