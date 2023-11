Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Erle musste eine Fußgängerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 63-Jährige war am Dienstagabend, 14. November 2023, gegen 18.40 Uhr, zu Fuß auf der Wilhelmstraße unterwegs, wo sie beabsichtigte die Straße zu überqueren. Als die Frau die Fahrbahn betrat, fuhr gleichzeitig eine 36-Jährige mit ihrem Auto die Wilhelmstraße entlang. Dabei kam es zur Kollision. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um die medizinische Betreuung der Verletzten, ehe sie von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Die Autofahrerin blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Wilhelmstraße zwischen der Marktstraße und der Mittelstraße für knapp eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell