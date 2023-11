Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer flüchtet vor Polizei und fährt gegen Ampelmast

Gelsenkirchen (ots)

Ein vor der Polizei flüchtendes Auto ist am frühen Dienstagmorgen, 14. November 2023, in Rotthausen mit einem Ampelmast kollidiert. Beamte hatten das Fahrzeug gegen 2.10 Uhr an der Gewerkenstraße anhalten und kontrollieren wollen, weil der Fahrer offensichtlich zu schnell unterwegs war. Vor den hinterherfahrenden Einsatzkräften flüchtete der Fahrer innerstädtisch mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen, bis er an der Kreuzung von Steeler Straße und Karl-Meyer-Straße nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast prallte. Der abgeknickte Ampelmast wiederum beschädigte die Schaufensterscheibe eines dortigen Geschäfts. Der 35 Jahre alte Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kehrte aber kurz darauf zurück und gab zu, gefahren zu sein. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv ausgefallen war, brachten die Polizisten den Gelsenkirchener zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache. Die Beamten stellten das Auto des 35-Jährigen sicher, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten unter anderem wegen der Verkehrsunfallflucht ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Die beschädigte Ampel wurde im Anschluss durch die Feuerwehr gesichert und das beschädigte Fahrzeug abgeschleppt.

