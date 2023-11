Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionistische Handlungen in Bismarck - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem exhibitionistischen Übergriff am Sonntag, 12. November 2023, um 17 Uhr auf der Grimbergstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 42 Jahre alte Dorstenerin wurde zunächst von einem ihr unbekannten Mann bis zu ihrem Auto verfolgt. Unmittelbar bevor sie einsteigen konnte, trat ihr der Mann mit entblößtem Geschlechtsteil entgegen und manipulierte daran. Kurz danach entfernte sich der Unbekannte in ein nahelegendes Gebüsch und verschwand in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige hatte schwarze Haare, war circa 1,75 Meter groß und trug einen blauen Daunenmantel. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

