Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Gelsenkirchener Altstadt am Dienstag, 14. November 2023, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Ersten Erkenntnissen nach drangen drei unbekannte Täter gegen 0.45 Uhr in das Geschäft für Mobiltelefone auf der Bahnhofstraße ein und entwendeten zahlreiche hochwertige Smartphones aus den Auslagen. Ein Tatverdächtiger war dunkel gekleidet. Der zweite Unbekannte trug eine beigefarbene Hose, helle Schuhe und eine helle Mütze. Weitere Beschreibungen oder Hinweise zu dem dritten Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

