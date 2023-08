Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Ausgebremst und beleidigt/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ausgebremst und mit dem ausgestreckten Mittelfinger beleidigt, wurde am Mittwochabend (02.08.), gegen 17.15 Uhr, ein 46 Jahre alter Autofahrer von einem bislang unbekannten Wagenlenker. Zugetragen hat sich der Vorfall auf der Bundesstraße 486, in Höhe der Langener Straße 200. Nachdem beide Fahrer anhielten, kam es zu einem verbalen Disput, bevor der Unbekannte seine Fahrt fortsetzte.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unbekannten wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidigung dauern an. Die Beamten suchen nun noch Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere suchen die Ordnungshüter einen Zeugen in einem blauen Kleinwagen mit GG-Kennzeichen, der den Vorfall beobachtet haben könnte. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell