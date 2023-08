Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Auto beschädigt/Verdächtiger ermittelt

Bischofsheim (ots)

Weil ein Mann in der Nacht zum Donnerstag (03.08.), gegen 0.45 Uhr, in der Bahnhofstraße ein dort geparktes Auto beschädigte, verständigte ein Zeuge die Polizei. Wie sich anschließend herausstellte, wurden an dem Fahrzeug Kennzeichen abgerissen, der Außenspiegel abgetreten, Scheibenwischer verbogen, das Rücklicht beschädigt und die Motorhaube mit einem roten Stift beschmiert. Ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein an dem Auto befindlicher Aufkleber der "LGBTQ"-Bewegung ein Motiv für die Tat gewesen sein könnte.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten in Tatortnähe aufgrund der vom Zeugen genannten Personenbeschreibung einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei ihm fanden sie neben einer Gartenschere, einem Messer auch einen roten Stift. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell