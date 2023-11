Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte greift Kölnerin in Gelsenkirchener Altstadt an

Gelsenkirchen

Aufgrund einer handfesten Auseinandersetzung in der Altstadt wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen, 12. November 2023, alarmiert. Gegen 4 Uhr hielt sich eine 47 Jahre alte Kölnerin in einer Kneipe auf der Ringstraße auf. Als sie kurz hinaus ging, wurde sie von einer unbekannten weiblichen Person von hinten angegriffen und zu Boden gedrückt. Dann habe die Unbekannte den Kopf der Kölnerin wiederholt auf den Asphalt geschlagen. Danach flüchtete die Tatverdächtige. Zeugen riefen den Rettungsdienst, der die Verletzte vor Ort medizinisch versorgte und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Von dort aus wurde schließlich die Polizei alarmiert.

Die Tatverdächtige war etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und hatte blonde Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die weitere Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

