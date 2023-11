Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsversuch

Wasungen (ots)

Eine 43-jährige Frau aus Wasungen erhielt Mittwochmorgen einen Anruf, bei dem ihr der Anrufer mitteilte, 39.000 Euro gewonnen zu haben. Um diesen Gewinn zu erhalten, sei es jedoch notwendig, dass sie eine Gebühr in Höhe von 900 Euro zahlen müsse. Er begründete diese Zahlung damit, dass man diese 900 Euro aufgrund des Geldwäschegesetztes nicht vom "Gewinn" der Frau nehmen könne. Die Frau durchschaute diesen Anruf aber sofort und gab dem Unbekannten zu verstehen, dass sie ihn für einen Betrüger halte. Der Mann am anderen Ende des Telefons wurde ausfällig und drohte der Frau, bevor er das Gespräch beendete. Bleiben Sie genauso wachsam und lassen Sie sich nicht auf derartige Anrufe und angebliche Gewinnversprechen ein. Betrüger versuchen alles, um an Ihr Erspartes zu gelangen. Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

