LPI-SHL: Container aufgebrochen

Eisfeld (ots) - Derzeit ermittelt die Polizei aufgrund eines Diebstahls in einer Firma in der Straße "Am Eichgraben" in Eisfeld. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Januar 2023 bis Mittwoch mehrere elektronische Bauteile aus einem Lager der Firma. Dabei entstand ersten Erkenntnissen nach ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden ...

